Губернатор Одесчины презентовал концепцию реформы сельской медицины

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов презентовал в Киеве на заседании Совета регионального развития концепцию реформы сельской медицины.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОГА.

Медицинское обслуживание в сельской местности Одесчины качественно улучшится, сказал Степанов.

«Каждое учреждение будет обеспечено мобильным диагностико-лечебным комплектом, который даст возможность изучить состояние здоровья пациента по ключевым показателям. Размеры такого комплекта, как у небольшой дорожной сумки. Данные автоматически, в режиме онлайн, с планшета фельдшера попадают на удалённый сервер областного телемедицинского центра. Специалисты в реальном времени оценивают состояние пациента и предоставляют выводы. Обратите внимание: одновременно решаются вопросы и скорости, и качества медуслуги», — подчеркнул Максим Степанов.

По его словам, такой подход полностью соответствует президентской концепции развития сельской медицины, но с учётом специфики области.

Президент Пётр Порошенко, в свою очередь, подчеркнул, что «первые 4 миллиарда на общее финансирование проекта уже выделены».

В ноябре, согласно плану руководителя Одесской области, на территории Окнянского района будет проведена презентация выстроенной системы предоставления медицинских услуг на селе – от нижнего звена до областного центра. Врачи и фельдшеры амбулаторий получат мобильные диагностические комплексы, а в районной больнице будут открыты «emergency room» и телемедицинский кабинет.

«У нас есть всё, чтобы воплотить такую реформу. Я уверен в этом: как медик по первому образованию, как руководитель области, как гражданин Украины. И мы это сделаем в ближайшее время», — подытожил Максим Степанов.

Фото: ООГА

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