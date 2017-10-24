Одесские новостиУкраинские новости 24.10.2017 18:53
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Побившим нардепа Гончаренко активистам грозит 7 лет тюрьмы

Активистам, которые избили народных депутатов Алексея Гончаренко и Олега Барну во время акции протеста под зданием парламента, грозит до семи лет тюрьмы.

Об этом журналистам заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Мы уже знаем и проводим соответствующие следственные действия в отношении тех, кто избил народных депутатов, в частности Барну и Гончаренко, и они также будут отвечать по статье, которая предусматривает до семи лет лишения свободы за нанесение побоев государственным деятелям, которые находятся под охраной государства», — сказал Луценко.

Также, по его словам, к ответственности будут привлечены все, кто нанёс телесные повреждения правоохранителям во время мирных протестов под Радой.

«Правоохранительная система будет жёстко привлекать к ответственности всех, кто в ходе акции мирного протеста избил демонстрантов, это касается как одного работника полиции, которого мы установили, так и нескольких участников акции, которые напали на работников национальной полиции или национальной гвардии при исполнении обязанностей», — сказал генпрокурор.

Как сообщала Одесса News, народного депутата и заместителя главы фракции «Блок Петра Порошенко» Алексея Гончаренко закидали яйцами и нецензурно обругали 17 октября. Однако сам Гончаренко после этого заявил, что яйца полезны для волос, и назвал произошедшее «косметической процедурой».

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