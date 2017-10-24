Ксения Собчак, собравшаяся в президенты России, считает Крым украинским

Телеведущая Ксения Собчак, которая заявила о намерении баллотироваться в президенты РФ, заявила, что считает Крым украинской территорией.

Об этом она сказала на пресс-конференции 24 октября, сообщает РИА Новости.

«Украина — это важнейший партнёр России, безусловно. И восстановить нормальные, лучшие отношения — это, наверно, самая главная задача, которая стоит перед Россией, на мой взгляд. Это крайне важно», — заявила Собчак.

По её словам, с точки зрения международного права Крым является территорией Украины: «Мы нарушили наше слово. Мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы обещали и мы это обещание не выполнили. Дальше мы должны обсуждать. Это большая проблема».



Отмечается, что в Крыму уже отреагировали на заявление Собчак. Вице-премьер правительства Дмитрий Полонский призвал телеведущую не размениваться на «дешёвый популизм».

Для справки. Президентские выборы в РФ пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна начаться уже в декабре. Собчак позиционирует себя как кандидата «против всех».

Фото: РИА Новости

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