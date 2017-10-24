Главные новостиМировые новости 24.10.2017 19:25
Нет комментариев

Ксения Собчак, собравшаяся в президенты России, считает Крым украинским

Телеведущая Ксения Собчак, которая заявила о намерении баллотироваться в президенты РФ, заявила, что считает Крым украинской территорией.

Об этом она сказала на пресс-конференции 24 октября, сообщает РИА Новости.

«Украина — это важнейший партнёр России, безусловно. И восстановить нормальные, лучшие отношения — это, наверно, самая главная задача, которая стоит перед Россией, на мой взгляд. Это крайне важно», — заявила Собчак.

По её словам, с точки зрения международного права Крым является территорией Украины: «Мы нарушили наше слово. Мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы обещали и мы это обещание не выполнили. Дальше мы должны обсуждать. Это большая проблема».

Отмечается, что в Крыму уже отреагировали на заявление Собчак. Вице-премьер правительства Дмитрий Полонский призвал телеведущую не размениваться на «дешёвый популизм».

Для справки. Президентские выборы в РФ пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна начаться уже в декабре. Собчак позиционирует себя как кандидата «против всех».

Фото: РИА Новости

Комментарии

комментарий

Теги:,
Ксения Собчак, собравшаяся в президенты России, считает Крым украинским 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

Похожие новости

Главные новости 08.08.2017 17:49

Тука ошеломил своим прогнозом по поводу Одессы

Если Украина прекратит отвоёвывать утраченные территории Донбасса, то уже через 6 месяцев враг может начать…

Читать дальше
Мировые новости 05.02.2017 13:49

Посольство Украины в Великобритании заявило, что морякам в Крыму выдают недействительные документы

Украина проинформировала Подкомитет по человеческому фактору, подготовке и несению вахты Международной морской организации (IMO) о…

Читать дальше
Одесские новости 20.06.2016 20:29

На 7-м километре торгуют поддельными документами

Гражданин России и гражданка Белорусии были задержаны пограничниками Херсонского отряда на пункте пропуска «Каланчак» с…

Читать дальше
 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews