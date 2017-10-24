Кому в Одессе отключат свет 25 октября

Центральный и Северный РЭС доводят до сведения одесситов, что 25 октября в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.
Электроснабжение будет прекращено по таким адресам:
Центральный РЭС
ул. Овидиопольская, 15-19;
4-я — 6-я, улица;
1-й, 2-й, переулок 6-й улицы;
ул. Еврейская, 1, 2, 4, 4а;
ул. Канатная, 29-35, 18-28;
Сабанский пер., 1;
ул. Ю.Олеши, 10, 12, 11, 13;
ул. Жуковского, 2, 4, 5;
ул. Карантинная, 2, 8, 17;
Деволановский сп-к, 17;
ул. Бунина, 2, 4, 1, 3.
09:00-17:00
ул. Троицкая, 2-6, 3-7;
ул. Канатная, 32-40, 37-41;
ул. Маразлиевская, 44-48;
ул. Еврейская, 1.
09:00-23:00
1-й Кустанайский пер., 1, 2;
ул. Днестровская, 2-16, 1-17;
ул. Авиаторская, 2-16;
ул. Прирельсовая, 21-31, 40-44;
ул. Девятая;
ул. Десятая;
ул. Овидиопольская, 2-26, 1-13;
ул. Самолетная, 20, 22, 12.
09:30-17:00
Северный РЭС
Большевик:
Балтская дор., Чапаевские пер-ки,
Чапаева, Флотская, Мичурина,
пер. 8-го Марта, Главная,
Карьерная, Холмистая, Февральская, Закарпатская, Баркасский пер.
Кавказская, Навигационный пер.,
Навигационная, Посевная,
Аграрная, Прокатная, Звонкая
Долинская,
2-я – 8-я Пересыпская,
спуск 8-го Марта,
7-й Пересыпский пер.,
Жевахова, 2-й – 8-й Балтские пер.,
1-й – 13-й Черноморские пер.,
1-я – 5-я Линии 8-го Марта,
ул. 8-го Марта, Локомотивная,
Чапаевские пер., Флотский пер.,
3-й Пересыпский пер.,
Февральские пер.25, 27.10.17 г
переключение утром и вечером кратковр.
08.00-10.00
15.00-16.00