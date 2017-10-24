Кому в Одессе отключат свет 25 октября

Центральный и Северный РЭС доводят до сведения одесситов, что 25 октября в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.

Электроснабжение будет прекращено по таким адресам:

Центральный РЭС

ул. Овидиопольская, 15-19;

4-я — 6-я, улица;

1-й, 2-й, переулок 6-й улицы;

ул. Еврейская, 1, 2, 4, 4а;

ул. Канатная, 29-35, 18-28;

Сабанский пер., 1;

ул. Ю.Олеши, 10, 12, 11, 13;

ул. Жуковского, 2, 4, 5;

ул. Карантинная, 2, 8, 17;

Деволановский сп-к, 17;

ул. Бунина, 2, 4, 1, 3.

09:00-17:00

ул. Троицкая, 2-6, 3-7;

ул. Канатная, 32-40, 37-41;

ул. Маразлиевская, 44-48;

ул. Еврейская, 1.

09:00-23:00

1-й Кустанайский пер., 1, 2;

ул. Днестровская, 2-16, 1-17;

ул. Авиаторская, 2-16;

ул. Прирельсовая, 21-31, 40-44;

ул. Девятая;

ул. Десятая;

ул. Овидиопольская, 2-26, 1-13;

ул. Самолетная, 20, 22, 12.

09:30-17:00

Северный РЭС

Большевик:

Балтская дор., Чапаевские пер-ки,

Чапаева, Флотская, Мичурина,

пер. 8-го Марта, Главная,

Карьерная, Холмистая, Февральская, Закарпатская, Баркасский пер.

Кавказская, Навигационный пер.,

Навигационная, Посевная,

Аграрная, Прокатная, Звонкая

Долинская,

2-я – 8-я Пересыпская,

спуск 8-го Марта,

7-й Пересыпский пер.,

Жевахова, 2-й – 8-й Балтские пер.,

1-й – 13-й Черноморские пер.,

1-я – 5-я Линии 8-го Марта,

ул. 8-го Марта, Локомотивная,

Чапаевские пер., Флотский пер.,

3-й Пересыпский пер.,

Февральские пер.25, 27.10.17 г

переключение утром и вечером кратковр.

08.00-10.00

15.00-16.00

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