Главные новостиОдесские новости 24.10.2017 16:19
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Господину Мингарелли понравилось в Одесском порту

23 октября Одесский морской порт посетил находящийся в Одессе с визитом председатель Представительства ЕС в Украине господин Посол Хьюг Мингарелли.

Об этом информирует пресс-служба администрации Одесского порта.

«Мы считаем чрезвычайно важным сотрудничество администрации порта с бизнесом, изучение его потребностей и, в зависимости от этого, будем строить свою работу. По моему мнению, одной из важнейших задач Одесского порта совместно с таможней является совершенствование таможенных процедур, реформирование таможенной службы. Мы готовы поделиться своим опытом во всех вопросах, касающихся упрощения контрольных процедур, совершенствования работы таможенных органов. Потому что у Украины есть огромный потенциал», — сказал Хьюг Мингарелли.

В ходе визита гости побывали на контейнерном терминале (оператор ДП «Контейнерный терминал Одесса»), в кинологическом центре Одесской таможни, ознакомились с работой ООО «Евротерминал» и недавно открытого на северо-западной окраине Одессы автохаба.

«Одесский порт — это современное предприятие, оснащённое высококлассным оборудованием, которое обслуживают квалифицированные специалисты», — отметил Мингарелли.
Как заявил и.о. начальника администрации Одесского порта Александр Зубик, для администрации Одесского порта очень важна встреча с европейскими экспертами, «их желание ближе узнать структуру порта, его возможности для приёма и перевалки грузов, ознакомиться с работой стивидорных компаний».

Как сообщала Одесса News, 23-24 октября в Одессе с визитом находится Посол ЕС Хьюго Мингарелли. Он встретился с председателем Одесской облгосадминистрации Максимом Степановым, посетил экономический университет, встретился с общественностью города.

Фото: пресс-служба администрации Одесского порта

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