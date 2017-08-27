В Одесской области отчим изнасиловал подростка и пытался задушить

В Килийском районе Одесской области ранее судимый мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку и пытался её убить.

Об этом сообщил глава Килийского райсовета Павел Бойченко.

Пострадавшая — жительница села Десантное. Насильник хотел её задушить, но, к счастью, девочка выжила.

Личность преступника установлена. Это сожитель матери девочки Иван Лотоковский.

Полиция принимает все меры для его задержания.

«Если вам известно местонахождение негодяя или вы случайно видели его, немедленно сообщите об этом по телефону «102», — обращается Бойченко.

Комментарии

комментарий