В Одессе и Черноморске открылась «Провинция у моря»

В двух городах — Одессе и Черноморске — проходит VII Международный арт-фестиваль «Провинция у моря-2017».

Как отмечают организаторы фестиваля, среди его мероприятий так называемые «свободные микрофоны» и мастер-классы, презентации книг, журналов и издательств, «Книжная лавка писателей» и буккроссинг, фотовыставки, семичасовой рок–концерт View Rock Evening 3.0, музыкальный слэм и выступления исполнителей авторской песни.

26 августа арт-объединение «Поющая гавань» в выставочном зале музея изобразительных искусств имени Белого в Черноморске представило концерт «Надежды маленький оркестрик под управлением любви», на котором одесские барды исполняли песни Булата Окуджавы.

У всех гостей фестиваля есть возможность неоднократно выступить, презентовать свои книги и проекты. Единственным соревновательным элементом фестиваля станут три поэтических «слэма» — тематические конкурсы, которые пройдут в последние дни проведения фестиваля, а также анонимный конкурс одного стихотворения.

Фестиваль «Провинция у моря» проходит на 8 площадках: в Одессе ими стали Литературный музей, библиотека имени Багрицкого и дом–музей имени Рериха, а в Черноморске — Музей изобразительных искусств имени Белого, Центральная городская библиотека имени Рядченко, Центр культуры и искусства, культурно–деловой центр морского торгового порта «Черноморск» и концертный комплекс Metropolis. Везде — вход свободный.

Открытие «Провинции у моря» ознаменовалось концертом в Золотом зале Литературного музея, презентацией книг одесских писателей в библиотеке им. Эдуарда Багрицкого. А в читальном зале Центральной городской библиотеки им. И. Рядченко в Черноморске прошёл День украинской поэзии «Серпневий бриз».

Как сообщала Одесса News, Не менее интересной будет и воскресная программа фестиваля.

В Черноморске откроется мемориальная доска Александру Бедикяну, состоится концерт украинских песен «Песни, знакомые с детства», презентация книги «Сто признаний в любви любимому городу». А в Одессе в доме-музее им. Н.К. Рериха пройдёт Августовская встреча-остановка Творческой гостиной «Diligans» «И меня поймут лишь души, что похожи на меня…» (к 150-летию со дня рождения К.Д. Бальмонта).

Фестиваль продлится до 3 сентября.



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