Одесские новостиУкраинские новости 27.08.2017 16:23
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Российский артист Кортнев отменил концерт в Одессе по болезни

Российский музыкант Алексей Кортнев отменил свой концерт в одесском клубе «Пляжник».

По словам артиста, ему тяжело выступать из-за болезни — паралича лицевого нерва, сообщает «Думская».

Видеообращение Кортнева опубликовал владелец клуба Ник Хинчикашвили.

Артист предложил перенести выступление на середину сентября, когда, как обещает врач, он восстановит здоровье.

«Думская» напоминает, что ранее одесские активисты требовали отменить концерт музыканта из-за его высказываний, сделанных в 2014 году, когда Кортнев поддержал оккупацию Крыма российскими войсками.

«Сила была применена не к крымчанам, — заявил он тогда. — Если бы Крым не забрала Россия, скорее всего, там тоже сегодня шла бы война, и не исключено, что были бы введены войска НАТО, что было бы чудовищно. Иметь под боком натовскую базу недопустимо. Так что, если не вдаваться в международные юридические тонкости, возвращение Крыма – это хорошо. Но вы же прекрасно понимаете, что результаты этого всенародного голосования в мире не будут признаны», – рассказал музыкант.

18 августа певец был внесен в базу «Миротворца».

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