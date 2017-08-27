«Черноморец» пропустил в свои ворота 5 мячей от «Зари»

27 августа в 7 туре Чемпионата Украинской Премьер-Лиги на стадионе «Славутич-Арена» в Запорожье при 28-градусной жаре «Черноморец» встречался с луганской «Зарёй».

Как сообщает сайт ФК «Черноморец» в команде моряков играли Смородин, Жунич, Ковалец (Серденюк, 46), Мусолитин, Хобленко (Каверин, 82), Новотрясов, Зубейко, Третьяков (Машнин, 46), Васин (капитан), Рахманов, Каплиенко.

Отмечается, что в своём первом матче на посту и. о. главного тренера «Черноморца» Александр Грановский, по сравнению с игрой недельной давности против «Вереса» (0:1), внёс четыре изменения в стартовый состав одесской команды. В число запасных перешли Безрук и Машнин, не попали в заявку Антонов и Политыло. Их заменили Смородин, Ковалец, Мусолитин, Третьяков. Три последних футболиста выходили на замену в игре с клубом из Ровно.

«Дебют матча «морякам» явно не удался. Первая же атака «Зари» стала голевой: передача с правого фланга на Громова, который сбросил головой на линию вратарской, откуда Иури «расстрелял» ворота Смородина — 0:1. На 9-й минуте Иури сделал «дубль»: Ковалец ошибся, отдавая передачу назад, и бразилец вышел один на один со Смородиным — 0:2″, — говорится в стенограмме игры.

«Моряки» пытались перехватить инициативу, было несколько перспективных подач, ударов из-за штрафной площадки, но не более…

А на 25-й минуте счёт стал крупным. Опанасенко в единоборстве с Жуничем упал в штрафной, при этом сумев пробить по цели — Смородин удар парировал. Но арбитр решил, что было нарушение правил, и указал на «точку». Гречишкин без проблем реализовал пенальти — 0:3.

На 40-й минуте «Заря» добилась ещё одного успеха. Комбинация Иури — Громов — Гордиенко завершилась ударом последнего с линии штрафной точно в нижний угол — 0:4.

Сразу после перерыва арбитр назначил ещё один пенальти в ворота «Черноморца». На этот раз Смородин отбил удар.

«Черноморец» предпринимал попытки изменить счёт, но они были безуспешными. А «Заря» забила в пятый раз. Каплиенко неосмотрительно сбросил мяч Смородину, и в результате Караваев оказался с глазу на глаз с вратарём — 0:5″, — подытоживает игру сайт ФК.

Фото: ФК «Черноморец»

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