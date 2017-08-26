В Одесской области правоохранителями найден контрафактный товар

В ходе проведения рейдов по противодействию незаконному перемещению подакцизных товаров представителями правоохранительных органов Одесской области в городе Кодыма обнаружен контрафактный товар.

Как сообщает Госпогранслужба, пограничники вместе с сотрудниками СБУ, прокуратуры и фискалов провели обыск в частном доме в Кодыме.

«В результате обыска было выявлено около 7 тысяч пачек сигарет молдовского производства без марок акцизного сбора и 15 литров спирта. В дальнейшем оказалось, что 40-летний владелец дома хранил у себя подакцизные товары иностранного производства с целью дальнейшего сбыта через сеть розничной торговли», — говорится в сообщении.

Табачные изделия и спирт изъяты сотрудниками Котовской местной прокуратуры.

«Предварительная сумма оценки изъятого составила почти 136 тысяч гривен», — информирует Госпогранслужба.

Владелец дома и контрафактного товара будет отвечать по статье 227 УКУ (Выпуск или реализация некачественной продукции).

Фото: Госпогранслужба

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