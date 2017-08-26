Одесские новости 26.08.2017 10:14
Нет комментариев

В Одесской области правоохранителями найден контрафактный товар

В ходе проведения рейдов по противодействию незаконному перемещению подакцизных товаров представителями правоохранительных органов Одесской области в городе Кодыма обнаружен контрафактный товар.

Как сообщает Госпогранслужба, пограничники вместе с сотрудниками СБУ, прокуратуры и фискалов провели обыск в частном доме в Кодыме.

«В результате обыска было выявлено около 7 тысяч пачек сигарет молдовского производства без марок акцизного сбора и 15 литров спирта. В дальнейшем оказалось, что 40-летний владелец дома хранил у себя подакцизные товары иностранного производства с целью дальнейшего сбыта через сеть розничной торговли», — говорится в сообщении.

Табачные изделия и спирт изъяты сотрудниками Котовской местной прокуратуры.

«Предварительная сумма оценки изъятого составила почти 136 тысяч гривен», — информирует Госпогранслужба.

Владелец дома и контрафактного товара будет отвечать по статье 227 УКУ (Выпуск или реализация некачественной продукции).

Фото: Госпогранслужба

Комментарии

комментарий

Теги:, , ,
В Одесской области правоохранителями найден контрафактный товар 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

Похожие новости

Одесские новости 26.08.2017 18:57

Благодаря Интерполу и бдительности белгород-днестровских пограничников найден угнанный ФИАТ

Пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили угнанный три года назад автомобиль FIAT-500, на котором 36-летняя жительница Украины…

Читать дальше
Одесские новости 26.08.2017 15:23

Ноу-хау по-белгород-днестровски: пограничники обнаружили подводный спиртопровод

Во время мониторинга береговой линии Кучурганского водохранилища пограничники отдела «Лиманское» в Одесской области обнаружили шланг…

Читать дальше
Одесские новости 22.08.2017 15:15

В Одесской области в пункте контроля пограничникам предложили взятку

В Одесской области, в пункте пропуска «Кучурган», в пешем порядке, на выход с Украины прибыл…

Читать дальше
 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews