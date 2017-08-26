В Одессе прошла акция в поддержку Сенцова и Кольченко

Во вторую годовщину вынесения приговора крымчанам Олегу Сенцову и Александру Кольченко 25 августа в Одессе прошла акция в их поддержку.

Инициатором выступила украинская общественная организация «Самооборона Одессы», сообщает «Крым. Реалии».

Одесские активисты развернули в Горсаду большой баннер с надписью «Свободу крымским политзаключенным» и сковали руки цепью.

Подписанные прохожими открытки с видами Одессы и словами поддержки одесские активисты собираются передать Олегу Сенцову в сибирскую колонию строгого режима, в которой с 2015 года он отбывает тюремный срок. Видеообращение, адресованное ему и Александру Кольченко, одесситы выложат в YouTube, говорится в сообщении.

Для справки. 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам строгого режима. Сенцова обвинили в планировании взрывов у мемориала «Вечного огня» и памятника Ленину в Симферополе, поджогах офисов Русской общины Крыма и партии «Единая Россия» в Симферополе.

Сообщником Сенцова российские следователи сделали крымского активиста, антифашиста Александра Кольченко. Северо-Кавказский суд Ростова вынес ему приговор – 10 лет колонии строгого режима.

Александр Кольченко, как и Олег Сенцов, своей вины не признал. Правозащитные организации считают обвинение необоснованным и политически мотивированным. Российский правозащитный центр «Мемориал» признал их политзаключенными.

Фото: RFE/RL

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