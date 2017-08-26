Одесские новости 26.08.2017 11:27
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Уличные активисты выступили против очередного строительства в Одессе

Около 70 представителей военно-спортивного общество «Сокил», партии «Национальный корпус» и общественной инициативы националистов «Уличный фронт» 25 августа провели акцию против стройки компании «Гефест» на территории зелёной зоны 5-й станции Б. Фонтана в Одессе.

Об этом сообщает ТАЙМЕР.

«Участники акции перекрыли на несколько минут дорогу в сторону Сегедской, держа в руках плакат с надписью «Парк — для людей, будущее — для детей», — говорится в сообщении.

На месте акции присутствовало значительное количество правоохранителей, которые не вмешивались в происходящее.

Активисты зажгли дымовые шашки, чтобы показать, как будет выглядеть зелёная зона, если строительство не остановят, то есть без капли свежего воздуха, а потом мирно разошлись.

Фото: ТАЙМЕР

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