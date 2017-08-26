Благодаря Интерполу и бдительности белгород-днестровских пограничников найден угнанный ФИАТ

Пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили угнанный три года назад автомобиль FIAT-500, на котором 36-летняя жительница Украины направлялась в Молдову.

Как сообщает Госпогранслужба, база данных Интерпола сработала в пункте пропуска «Кучурган».

Отмечается, что во время проверки автомобиля украинской регистрации 2012 года выпуска сработала база данных Интерпола.

Пограничники установили, что автомобиль выкрали в Одессе в 2014 году.

Машину передали сотрудникам Нацполиции в Одесской области и о факте сообщили Укрбюро Интерпола в Киеве.

Фото: Госпогранслужба

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