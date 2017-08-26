Одесские новости 26.08.2017 18:57
Нет комментариев

Благодаря Интерполу и бдительности белгород-днестровских пограничников найден угнанный ФИАТ

Пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили угнанный три года назад автомобиль FIAT-500, на котором 36-летняя жительница Украины направлялась в Молдову.

Как сообщает Госпогранслужба, база данных Интерпола сработала в пункте пропуска «Кучурган».

Отмечается, что во время проверки автомобиля украинской регистрации 2012 года выпуска сработала база данных Интерпола.

Пограничники установили, что автомобиль выкрали в Одессе в 2014 году.

Машину передали сотрудникам Нацполиции в Одесской области и о факте сообщили Укрбюро Интерпола в Киеве.

Фото: Госпогранслужба

Комментарии

комментарий

Теги:, ,
Благодаря Интерполу и бдительности белгород-днестровских пограничников найден угнанный ФИАТ 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

Похожие новости

Одесские новости 26.08.2017 15:23

Ноу-хау по-белгород-днестровски: пограничники обнаружили подводный спиртопровод

Во время мониторинга береговой линии Кучурганского водохранилища пограничники отдела «Лиманское» в Одесской области обнаружили шланг…

Читать дальше
Одесские новости 26.08.2017 10:14

В Одесской области правоохранителями найден контрафактный товар

В ходе проведения рейдов по противодействию незаконному перемещению подакцизных товаров представителями правоохранительных органов Одесской области…

Читать дальше
Одесские новости 22.08.2017 15:15

В Одесской области в пункте контроля пограничникам предложили взятку

В Одесской области, в пункте пропуска «Кучурган», в пешем порядке, на выход с Украины прибыл…

Читать дальше
 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews