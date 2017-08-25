В Одесской области спасатели помешали суициду 24-летней девушки

В Балтском районе Одесской области спасатели и психолог ГСЧС совместно с полицией не дали девушке совершить прыжок с крыши здания.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Одесской области.

«На пункт связи 12-й государственной пожарно-спасательной части Балтского районного отдела ГУ ГСЧС Украины в Одесской области пришло сообщение от дежурного Балтского отдела национальной полиции, что нужна помощь спасателей и психолога ГСЧС по адресу Ломоносова 179, где на крыше недостроенного здания находится женщина, которая пытается прыгнуть с дома», — говорится в сообщении.

Прибывшие спасатели и психолог установили, что на крыше находится девушка 1993 года рождения с психическими расстройствами.

Старшему психологу 4 ГДПСО Виктории Волошиной путём переговоров удалось отвлечь девушку, что позволило работникам полиции приблизиться к ней и спустить на землю.

Психолог оказывала девушке психологическую поддержку до приезда бригады медиков.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

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