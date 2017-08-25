В Одесской области открыт памятник создателю рынка «7 километр»

В канун празднования Дня независимости Украины, в посёлке Авангард Овидиопольского района Одесской области открыт памятник Виктору Добрянскому — заслуженному работнику сельского хозяйства Украины, учредителю самого крупного в Европе промышленного рынка «7 километр».

В ходе торжественного митинга бывшие коллеги, близкие и друзья Виктора Леонтьевича Добрянского вспоминали его не только деловые, но и человеческие качества — мудрость, порядочность, великодушие, щедрость.

Во время всей церемонии на мультимедийном экране создавался фото- и видеоряд о жизни человека, который не на словах, а на деле строил в маленьком посёлке Авангард сильную независимую Украину.

Памятник скульптора Олега Новаева и архитектора Дмитрия Шакаля, выполненный из бронзы, представляет собой фигуру Добрянского в полный рост: правой рукой он опирается на семёрку, символизирующую рынок «7 километр», а с левой стороны монумента, снизу, как напоминание о неразрывной связи Добрянского с землёй и хлебом, «колосится» пшеница. Складки его одежды мощные и грубые, как бы подчеркивающие способность Виктора Добрянского противостоять всем невзгодам и жизненным бурям.

Памятник открыли Авангардовский поселковый голова Сергей Хрустовский и дочь Виктора Леонтьевича Добрянского – депутат Овидиопольского районного совета, директор сельскохозяйственного предприятия «Авангард-Д» Виктория Добрянская.

«Виктор Леонтьевич – «знамя» нашего посёлка, на которое мы все должны равняться!», – высказал своё мнение о значимости фигуры Добрянского Хрустовский.

В сооружении памятника и благоустройстве близлежащей территории приняли участие ООО «Промтоварный рынок» и ArtViil.

Гости праздника были приглашены в Выставочный зал Авангардовского поселкового совета, где состоялась презентация фотовыставки «Старая фотография» о Викторе Добрянском и о людях, в 70-80-х годах работавших и создававших вместе с ним славу совхоза «Авангард», директором которого он был, своим трудом закладывая фундамент посёлка современного европейского типа.

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