Одесские новостиУкраинские новости 25.08.2017 16:51
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В Одессе проходит регата «Кубок Чёрного моря-2017»

Третий день в Одессе проходит Всеукраинская открытая регата крейсерских яхт «Кубок Чёрного моря-2017».

Как сообщает ТАЙМЕР, в регате состязаются ведущие экипажи крейсерских яхт из Киева, Херсона, Николаева, Южного, Ильичёвска и Одессы.

«Среди участников парусного состязания — казацкий парусник «Спас», созданный по чертежам XVII-XVIII веков», — говорится в сообщении.

Регата завершится 27 августа.

Для справки. «Кубок Чёрного моря» ведёт свою историю с 1973 года. Тогда по инициативе одесских яхтсменов впервые стартовала масштабная крейсерская парусная регата, маршруты которой пролегали от Одессы до острова Змеиный и грузинского порта Поти. В таком формате регата просуществовала до 1988 года.

Фото: ТАЙМЕР

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