В Одессе ликвидировали пожар по повышенному номеру вызова

Поздним вечером 24 августа в Одессе на ул. Академика Королёва возник пожар в квартире на 9-ом этаже девятиэтажного здания.

Об этом сообщило главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

На время прибытия пожарников двухкомнатная квартира горела открытым пламенем.

Были эвакуированы из опасной зоны жители дома. Пожарники установили автолестницу и вскоре погасили пожар, предотвратив загорание в соседней квартире.

«Спасатели работали в составе газодымозащитной службы с использованием средств защиты органов дыхания и зрения. Пожар на протяжении 31 минуты был локализован и в 23:16 ликвидирован полностью на площади 20 кв. м», — говорится в сообщении.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. К его ликвидации привлекались пожарные подразделения с повышенном номером вызова «Пожар 1 БИС» в составе 7 единиц техники и 29 человек личного состава.



Фото и видео: ГУ ГСЧСУ

Комментарии

комментарий