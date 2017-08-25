Одесские новости 25.08.2017 21:02
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Полиция установила личности хулиганов, напавших на одесского журналиста

Одесские полицейские установили личности хулиганов, брызнувщих газовым баллончиком в лицо ведущего телеканала «Академия» Сергей Бакуменко.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как ранее информировала Одесса News, инцидент произошёл в ночь с 23 на 24 августа. По словам Бакуменко, на Польском спуске он увидел молодых людей и автомобиль, в багажнике которого находился памятник Георгию Жукову. Он подошёл к ним и спросил, что здесь случилось. Не получив ответа, журналист ушёл, однако его догнали двое парней и брызнули в лицо газовым баллончиком. После этого он обратился в врачам и написал заявление в полицию.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Фото: Facebook Сергея Бакуменко

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