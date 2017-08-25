По ходатайству Одесской прокуратуры арестован подозреваемый в нападении на семью

По ходатайству Одесской местной прокуратуры № 4 судом взят под арест подозреваемый в разбойном нападении с проникновением в жильё.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

«Во время расследования установлено, что в августе этого года 36-летний одессит пришёл в дом по ул. Москети, чтоб забрать у хозяина деньги, которые тот занимал. По заключению экспертизы мужчина был нетрезв», — говорится в сообщении.

Как отмечает прокуратура, далее злоумышленник, повредив входные двери, вломился в частный дом, в котором находилась хозяйка дома с подругой и 12-летней дочерью.

Сначала мужчина угрожал камнем одной из женщин во дворе, потом, взяв со стола кухонный нож, продолжал вымогать деньги. Девочке приставил нож к её горлу, удерживая за волосы.

В этот момент одна из женщин закричала, чем отвлекла внимание бандита, а другая выбежала за помощью.

Мужчину задержали работники полиции.

Сообщается, что досудебное расследование проводит Суворовский отдел полиции.

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