Одесские новости 25.08.2017 20:09
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Концерт в Одессе ко Дню независимости собрал 10 тысяч зрителей

Праздничные мероприятия ко Дню независимости Украины в Одессе завершились большим концертом у памятника Дюку, который посетили около 10 тысяч зрителей и гостей города.

Как сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации, концерт состоялся по инициативе руководителя ОГА Максима Степанова.

В нём приняли участие ведущие украинские группы Друга ріка, Fontaliza та Pianoбой.

«Сегодняшний день наполнен драйвом и чудесным настроением. Вокруг – счастливые люди. Есть ощущение праздника. Здесь собрались украинцы, любящие свою страну, желающие в ней жить и созидать», — подчеркнул Максим Степанов.

Зрители не скрывали своих эмоций и подпевали звёздам эстрады.

Хедлайнером концерта стала группа Друга ріка, которая завершила выступление Гимном Украины.

«Мы не могли не приехать в Одессу в такой день. Мы очень любим этот город. В конце лета не выбрать Одессу – это наступить себе на горло. Для меня сегодня особенный праздник, когда мы являемся не какой-то территорией, а настоящей страной, которая независимость завоевала кровью», — отметил фронтмен группы Валерий Харчишин.

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