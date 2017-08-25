Одесские новости 25.08.2017 12:03
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Как в Одессе горела шестнадцатиэтажка

Накануне праздников в ночное время начался пожар в 16-этажном жилом доме в Одессе на улице Академика Глушко.

Как сообщило главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, пламенем была объята четырёхкомнатная квартира на 13-м этаже здания.

Спасатели работали по повышенному рангу вызова «Ранг-2».

Поскольку под влиянием чрезвычайно высокой температуры возникли механические повреждения перекрытия здания, спасатели стали эвакуировать живущих в доме.

В третьем часу ночи было эвакуировано 120 и спасено 20 человек.

Пожар был потушен лишь через 5 часов.

«Огонь полностью уничтожил квартиру и домашнее имущество, а также повредил перекрытия между 13 и 14 этажом», — говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших нет.

«Причина пожара устанавливается», — сказали пожарники.

В общей сложности, к ликвидации пожара привлекалось 19 единиц техники и 52 человека личного состава.

Фото и видео: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

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