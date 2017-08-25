Даже присутствие губернатора не помогло установить рекорд в вышиванках в Одессе

24 августа в рамках Вышиванкового фестиваля в Одессе на Потёмкинской лестнице прошла акция «Вышиванковая цепь».

Цель акции – зафиксировать рекорд количества людей в вышиванках, взявшихся за руку и образовавших т.н вышиванковую цепь.

Как сообщает ТАЙМЕР, к акции присоединились 2464 человека, в то время как в 2016 году в акции участвовал 3351 человек.

Не помогло установить рекорд и присутствие двух губернаторов — председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова и генерал–губернатора Новороссии и Бессарабии герцога де Ришелье, на памятник которому одели вышиванку.

Фото: ТАЙМЕР

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