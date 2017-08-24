Одесские новости 24.08.2017 13:36
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Забег в вышиванках стартовал сегодня в Одессе в 6 утра

В Одессе на рассвете 24 августа начался «Забег в вышиванках».

Как сообщает корреспондент Одесса News, забег, посвящённый Дню независимости Украины, стартовал у памятника Дюку.

Начался забег с небольшой разминки, после которой 120 желающих бежали до бульвара Жванецкого и обратно.

Самый младший из участников забега был в детской коляске.

Победители получили медали и дипломы.

Забег проводился в рамках «Вышиванкового фестиваля».

Как сообщала Одесса News, 24 августа до 20 часов вечера на Приморском бульваре пройдёт ярмарка народных мастеров, мастер-классы по косоплетению, оригами, изготовлению поздравительных открыток ко Дню Независимости и другие украинские детские забавы.

В 13 часов началась акция «Вышиванковая цепь», во время которой будет произведена фиксация рекорда количества людей в вышиванках в Одессе.

Автопробег ко Дню Независимости начнётся в 16 часов, в 17.00 — концерт с участием популярных украинских современных групп «Fontaliza», «Pianoбой» и «Друга ріка» (возле памятника Дюку де Ришелье).

Любители украинского кино могут на Приморском бульваре вечером посмотреть фильм «Тени забытых предков».

Фото: Укринформ, Одесса-медиа

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