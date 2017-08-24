Руководство Одесской области встретилось с делегацией китайских бизнесменов

Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов и глава облсовета Анатолий Урбанский встретились с делегацией представителей китайской кампании ООО «Минметалс Инжиниринг», входящей в корпорацию «China Minmetals Corporation».

Об этом сообщает пресс-служба Одесского облсовета.

Руководители области обсудили с потенциальными китайскими инвесторами вопросы перспектив реализации совместных инвестиционных проектов в сферах агропромышленного комплекса, развития инфраструктуры и туризма, а также содействия реализации общих инвестиционных проектов на территории Одесской области.

Как сообщала Одесса News, днями китайская государственная компания CCЕC (China National Complete Engineering Corporation) и частная компания GCL (Golden Concord Holdings Limited) подписали протокол для реализации проектов в сфере энергетики Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

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