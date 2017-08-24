Президент Украины своим Указом отметил труд одесситов в честь Дня независимости

Указом Президента Украины №251/2017 от 23 августа 2017 года по случаю Дня независимости Украины отмечен труд некоторых одесситов.

Как сказано в Указе, обнародованном на официальном сайте Президента Украины, «за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм» орденом «За заслуги» І степени награждены БУЗЬКО Юрий Иванович — президент Украинского детского фонда ( Одесская область), орденом княгини Ольги І степени ПОЛИВАНОВА Галина Анатольевна -председатель Одесского областного отделения Украинского фонда культуры, заведующая кафедрой Одесской государственной музыкальной академии имени А.В.Неждановой.

Почётного звания «Заслуженный артист Украины» удостоена ГУЛЬЦОВА Диана Павловна — солистка-инструменталистка Одесской областной филармонии, звания «Заслуженный врач Украины» ДОВГАНЬ Наталия Антоновна – заведующая отделением коммунального учреждения «Городская клиническая больница № 1» Одесского городского совета и ЗАПОРОЖЧЕНКО Марина Борисовна — врач, доцент кафедры Одесского национального медицинского университета, доктор медицинских наук, звания «Заслуженный работник образования» ЛАГУТА Елена Петровна – преподаватель коммунального учреждения «Одесское областное базовое медицинское училище».

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