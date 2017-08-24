Одесские новостиУкраинские новости 24.08.2017 17:59
Нет комментариев

Президент Украины своим Указом отметил труд одесситов в честь Дня независимости

Указом Президента Украины №251/2017 от 23 августа 2017 года по случаю Дня независимости Украины отмечен труд некоторых одесситов.

Как сказано в Указе, обнародованном на официальном сайте Президента Украины, «за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм» орденом «За заслуги» І степени награждены БУЗЬКО Юрий Иванович — президент Украинского детского фонда ( Одесская область), орденом княгини Ольги І степени ПОЛИВАНОВА Галина Анатольевна -председатель Одесского областного отделения Украинского фонда культуры, заведующая кафедрой Одесской государственной музыкальной академии имени А.В.Неждановой.

Почётного звания «Заслуженный артист Украины» удостоена ГУЛЬЦОВА Диана Павловна — солистка-инструменталистка Одесской областной филармонии, звания «Заслуженный врач Украины» ДОВГАНЬ Наталия Антоновна – заведующая отделением коммунального учреждения «Городская клиническая больница № 1» Одесского городского совета и ЗАПОРОЖЧЕНКО Марина Борисовна — врач, доцент кафедры Одесского национального медицинского университета, доктор медицинских наук, звания «Заслуженный работник образования» ЛАГУТА Елена Петровна – преподаватель коммунального учреждения «Одесское областное базовое медицинское училище».

Комментарии

комментарий

Теги:, ,
Президент Украины своим Указом отметил труд одесситов в честь Дня независимости 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

Похожие новости

Одесские новости 25.08.2017 20:09

Концерт в Одессе ко Дню независимости собрал 10 тысяч зрителей

Праздничные мероприятия ко Дню независимости Украины в Одессе завершились большим концертом у памятника Дюку, который…

Читать дальше
Мнения 24.08.2017 22:17

Флаг нам в руки, а кому древко?

Эта статья не послесловие ко дню празднования государственного флага, и не передовица ко Дню независимости.…

Читать дальше
Одесские новости 24.08.2017 12:06

В Одессе прошло официальное возложение цветов ко Дню независимости Украины

Сегодня утром прошла торжественная церемония возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко в честь празднования 26-летия…

Читать дальше
 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews