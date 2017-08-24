На параде Независимости в Киеве болградские десантники и одесские морпехи получили боевые знамёна

24 августа перед проведением парада, посвящённого Дню независимости Украины, Президент Пётр Порошенко вручил боевые знамёна болградским десантникам и одесским морпехам.

Как сообщает «Думская», два подразделения Вооружённых сил Украины, дислоцирующиеся в Одесской области, получили сегодня боевые знамена — 88-й отдельный десантно-штурмовой батальон (Болград) и 137-й отдельный Одесский батальон морской пехоты. Обе части принимали участие в зоне АТО на востоке Украины.

Официальный символ и реликвия были вручены командирам батальонов подполковнику Александру Килафлы и майору Андрею Федичеву.

Церемония вручения знамён прошла в Киеве перед парадом в честь Дня независимости.

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