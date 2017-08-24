Одесские новости 24.08.2017 19:04
Нет комментариев

Ко Дню Независимости музей-квартира Утёсова пополнилась новыми экспонатами

Ко Дню Независимости Украины в Одесском музее-квартире Леонида Утёсова появились новые экспонаты, которые станут основой будущей экспозиции.

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, 24 августа после церемонии возложения цветов к памятнику Т.Г. Шевченко, мэр Одессы Геннадий Труханов пригласил губернатора Одесской области Максима Степанова и председателя Одесского облсовета Анатолия Урбанского ознакомиться с новыми экспонатами.

«Это малая часть утерянного архива, которую удалось собрать по крупицам. Кроме того, найдено свидетельство о рождении, в котором написано, что Утёсов родился десятого, а не девятого марта», — рассказал публицист, автор книг об Утесове, профессор Эдуард Амчиславский.

Одесский городской голова Геннадий Труханов отметил, что создание музея-квартиры Утёсова объединило всех почитателей таланта выдающегося одессита. Музей продолжает пополняться новыми экспонатами. Чтобы вместить новые экспозиции, найдена возможность приобрести соседнее помещение – еще одну часть квартиры семьи Утесовых. Сегодня там ведутся ремонтные работы.

«Для меня Утесов — это образ одессита, который никогда не унывает, ироничен и дружелюбен. Я несу его через всю жизнь», — подчеркнул Геннадий Труханов.

Новая экспозиция будет открыта для посетителей ко Дню города.
Фото: Одесса

Комментарии

комментарий

Теги:,
Ко Дню Независимости музей-квартира Утёсова пополнилась новыми экспонатами 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

Похожие новости

Анонсы 07.04.2017 21:39

Одесситов зовут послушать «Любимые песни» Леонида Утесова

21 апреля на сцене Музкомедии ко Дню освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков состоится концерт-посвящение великому…

Читать дальше
Одесские новости 22.03.2017 16:32

Одесский музей-квартира Леонида Утёсова пополнился новыми экспонатами

21 марта 2017 года во дворике муниципального Музея-квартиры Леонида Утёсова состоялся праздник, приуроченный к 122-летию…

Читать дальше
Одесские новости 10.02.2017 16:25

В Одессе почтили память Александра Пушкина

10 февраля весь мир отмечает день памяти великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. К 180-летию…

Читать дальше
 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews