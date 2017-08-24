Ко Дню Независимости музей-квартира Утёсова пополнилась новыми экспонатами

Ко Дню Независимости Украины в Одесском музее-квартире Леонида Утёсова появились новые экспонаты, которые станут основой будущей экспозиции.



Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, 24 августа после церемонии возложения цветов к памятнику Т.Г. Шевченко, мэр Одессы Геннадий Труханов пригласил губернатора Одесской области Максима Степанова и председателя Одесского облсовета Анатолия Урбанского ознакомиться с новыми экспонатами.

«Это малая часть утерянного архива, которую удалось собрать по крупицам. Кроме того, найдено свидетельство о рождении, в котором написано, что Утёсов родился десятого, а не девятого марта», — рассказал публицист, автор книг об Утесове, профессор Эдуард Амчиславский.

Одесский городской голова Геннадий Труханов отметил, что создание музея-квартиры Утёсова объединило всех почитателей таланта выдающегося одессита. Музей продолжает пополняться новыми экспонатами. Чтобы вместить новые экспозиции, найдена возможность приобрести соседнее помещение – еще одну часть квартиры семьи Утесовых. Сегодня там ведутся ремонтные работы.

«Для меня Утесов — это образ одессита, который никогда не унывает, ироничен и дружелюбен. Я несу его через всю жизнь», — подчеркнул Геннадий Труханов.

Новая экспозиция будет открыта для посетителей ко Дню города.

Фото: Одесса

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