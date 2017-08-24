И.о. главного тренера «Черноморца» провёл первые кадровые изменения в команде

Исполняющий обязанности главного тренера одесского футбольного клуба «Черноморец» Александр Грановский сразу же после своего назначения перевёл в дубль некоторых лидеров команды.

Такой участи удостоились Алексей Антонов, Сергей Политыло и Иван Бобко, сообщает сайт телеканала «Футбол 1».

«Причём, без всяких на то объяснений», — подчёркивается в сообщении.

Как сообщала Одесса News, предыдущий главный тренер «Черноморца» Александр Бабич руководил командой три года, но после домашнего поражения в чемпионате Украины от ривненского «Вереса» (0:1) решил уйти со своего поста.

Напомним, после 6-ти туров в активе одесситов лишь одно очко, и они занимают последнее место в турнирной таблице украинского первенства.

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