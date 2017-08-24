Флаг нам в руки, а кому древко?

Эта статья не послесловие ко дню празднования государственного флага, и не передовица ко Дню независимости. Это – мнение.

Не моё личное, а мнение 2 тысяч жителей Украины, в том числе Одесской области. Если, конечно, верить социологической группе «Рейтинг». Хотя мнение, имеющее непосредственное отношение и к одному, и к другому празднику. Ибо их целью, как указано в президентских указах, является патриотическое воспитание.

Понятно, что и сам опрос, и оглашение его результатов были проведены аккурат к празднику Независимости. И не случайно. Ведь тематика его специфична: уровень патриотизма у нас, жителей Украины.

В опросе на тему о патриотизме, проведённом в августе 2017 года, приняли участие 2 тысячи респондентов от 18 лет и старше.

83% из них отметили, что считают себя патриотами своей страны. По сравнению с таким же периодом 2014 года общее количество патриотически настроенных граждан почти не изменилось.

Лишь 10% выразили противоположные соображения, еще 7% затруднились ответить на этот вопрос.

Во всех макрорегионах Украины количество тех, кто считает себя патриотом Украины, превышает 75%: на Западе таких 88%, в Центре — 84%, на Востоке — 83%, на Юге — 77%. В то же время в южных областях 18% опрошенных заявили, что не могут говорить о себе, как о патриотах своей страны. На Востоке таких респондентов — 11%, в Центре — 8%, на Западе — 5%. Чем старше респонденты, тем больше среди них тех, кто считает себя патриотом.

Интересно, что 76% опрошенных заявили: если бы сегодня стоял выбор, они бы поддержали провозглашение независимости Украины. Этот показатель не изменился с 2014 года – тогда таких среди опрошенных был 61%.

Больше всего тех, кто поддерживает провозглашение независимости Украины, на Западе (93%). В Центре таких опрошенных 76%, на Юге — 66%, на Востоке — 64%. В то же время в последних двух макрорегионах количество тех, кто придерживается противоположного мнения, составляет 21%-22%. Чем моложе респонденты и чем выше уровень их образования, тем уровень поддержки провозглашения независимости Украины среди них выше.

А вот другой опрос, но уже проведённый Институтом социологии НАН Украины в сотрудничестве с Благотворительным фондом «Интеллектуальная перспектива».

По его результатам, 62,5% испытывают чувство гордости от того, что они являются гражданами Украины.

Причём процент украинцев, кто гордится своим гражданством, существенно увеличился с 2014 года. В 2013 году гордились гражданством Украины 48%, в 2014 г. — 60%, в 2015 г. — 67%, в 2016 г. — 60%.

В этом вопросе существуют заметные региональные отличия, хотя во всех регионах те, кто гордится своей принадлежностью к Украине, составляют полное или относительное большинство. В частности, в Западном регионе гордятся своим украинским гражданством около 81%, не гордятся — 7%, в Центральном регионе соответствующее соотношение составляет около 67% и 16%, в Южном регионе — 46% и 28%, в Восточном регионе — 56% и 17%, на Донбассе — 39% и 27% . При этом на Донбассе является наибольшей по сравнению с другими регионами доля тех, кто не смог определиться по этому вопросу, а именно, около 34%.

Основными чувствами, возникающими у людей, когда они думают о будущем Украины, в этом году оказались надежда — 47%, тревога — 35%, оптимизм — 21% и страх — 17%.

В рамках соцопроса социологи также исследовали тему геополитической ориентации населения.

Респондентов спросили, как они относятся к присоединению Украины к союзу России и Беларуси. При этом 61,6% опрошенных ответили, что скорее негативно, 20,3% — скорее положительно, 17,8% — избрали вариант ответа «трудно сказать», 1,7% — не ответили.

Ко вступлению в НАТО 40,4% относятся положительно, 35,8% — скорее негативно, 23,2% — избрали «трудно сказать» и 0,6% — не ответили.

Цифры — вещь упрямая. Если они, конечно, правдивы…

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