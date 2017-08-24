День независимости в Одессе не обошёлся без эксцессов

Активисты патриотических организаций отметили День независимости демонтажем памятника советскому военачальнику и государственному деятелю СССР Георгию Жукову, стоявшего на углу проспекта Небесной сотни и Глушко.

Минувшей ночью в Таировское отделение полиции поступило сообщение от оператора спецлинии «102» об этом событии.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Таировского ОП. По свидетельствам очевидцев происшествия установлено, что неизвестные повалили с полутораметрового гранитного постамента памятник в виде бюста Маршала Жукова, загрузили его в автомобиль «Мерседес Вито» чёрного цвета и уехали в неизвестном направлении. Принятыми мерами фрагменты памятника были обнаружены в центральной части города, на Деволановском спуске и доставлены в Таировское отделение полиции, где приобщены к материалам уголовного производства», — говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

«Устанавливаются лица, причастные к совершению указанного уголовного преступления», — заключили в полиции.

Тем временем стало известно, как сообщает Думская, что бюст правоохранители везли в отделение не одни, а в сопровождении группы активистов. Об этом сообщил журналист телекомпании «Академия» Сергей Бакуменко, который стал свидетелем перемещения памятника и при этом пострадал.

«Сегодня в 02:10 я проходил по улице Польской и увидел три автомобиля полиции. В багажнике одного из них был бюст Георгия Константиновича Жукова. Я подошел и спросил, что здесь такое. Там было много ребят с символикой партии «Свобода», которые вели себя развязно. Работники полиции прокомментировать отказались. Я подошёл к ребятам, им тоже представился и спросил, что случилось. Они смеялись и сказали, что ничего не случилось. Тогда я пошёл своей дорогой. Через шагов 20 эти ребята догнали меня. С ними был Сергей Стерненко. Он и еще один «свободовец» достали газовые баллончики и прыснули мне в лицо», — рассказал Сергей Бакуменко, добавив, что после инцидента скорая доставила его в медучреждение.

Фото: Думская

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