Одесские новостиУкраинские новости 24.08.2017 14:48
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50 бразильских фермеров побывали на экскурсии в Одесском порту

Группа аграриев из Бразилии побывали на экскурсии в Одесском порту.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Одесского порта.

«Представители семейных фермерских хозяйств и крупных компаний из заокеанской страны прибыли в Украину для профессионального общения с местными ассоциациями сельхозпроизводителей и знакомства с украинскими технологиями производства и переработки зерновых культур. Процесс приёмки, хранения и отгрузки зернового экспорта на морские суда заокеанские гости пожелали увидеть на примере работы Одесского порта, о чем была направлена соответствующая заявка в адрес начальника администрации порта Игоря Ткачука», — говорится в сообщении.

Бразильским фермерам была предоставлена возможность визуального знакомства с работой элеваторов в Хлебной, Заводской и Карантинной гаванях порта.

Также гости смогли наблюдать панораму предприятия с видовой площадки 7 этажа морского вокзала.

Фото: пресс-служба администрации Одесского порта

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