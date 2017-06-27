За неделю население Одессы пополнили три двойни

За прошедшую неделю в пяти городских родильных домах Одессы появились на свет 247 новорожденных, что на 65 детей больше, чем на предыдущей неделе, в том числе три пары близнецов.

По информации департамента здравоохранения Одесского горсовета, количественное превосходство на минувшей неделе одержали новорожденные мальчики.

Наибольшее количество родов на прошлой неделе принято в городском роддоме №5, где увидели свет 77 малышей.

Кроме того, в Одесском областном перинатальном центре у жительниц Одессы и области появились на свет 98 новорожденных — 56 мальчиков и 42 девочки, в числе которых три пары близнецов.

С 26 июня областной перинатальный центр закрыт для проведения ежегодного планового косметического ремонта и дезинфекции до 1 августа 2017 года.

Госпитализация беременных, рожениц и родильниц в Одессе проводится во всех пяти городских родильных домах в обычном режиме.

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