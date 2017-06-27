В одесском «Черноморце» произошла ротация

Одесский футбольный клуб «Черноморец» покинули семеро игроков.

Об этом сообщил главный тренер команды Александр Бабич изданию «Трасса Е-95″

По его словам, закончился срок аренды у Олега Данченко и Александра Андриевского (первого у «Шахтёра», владеющего правами на футболиста, арендовал махачкалинский «Анжи»). Также ряды «моряков» покинули Владислав Кабаев (теперь игрок «Зари»), Давид Хочолава, Георги Гадрани, Дмитрий Коркишко (подписал двухлетний контракт с турецким ФК «Гиресунспор») и Ризван Аблитаров (перешёл в казахский «Атырау»).

Тренер команды также опроверг информацию о том, что Евгений Мартыненко стал свободным агентом.

«У него долгосрочный действующий контракт, который был переподписан в прошлом году», — отметил Бабич.

Вернулись из аренды Сергей Петько, Вадим Яворский и Денис Норенков.

«Эти ребята у нас на контракте. Мы однозначно предоставим им шансы проявить себя, закрепиться… Пока оставляют положительное впечатление. Пауза между чемпионатами короткая, надо оперативно определяться и наигрывать состав. Думаю, после ближайшего матча мы решим, с кем будем работать дальше, с кем попрощаемся, кого отдадим в аренду», — подчёркивает Бабич.

Он также рассказал, что «Черноморец» ведёт переговоры с группой молодых футболистов «Днепра».

«Ещё не до конца понятно, какая судьба ждёт «Днепр», «Волынь» и «Сталь». Никакой конкретики я вам пока не скажу, но футболисты из этих коллективов могут оказаться в Одессе при определённых условиях», — добавил тренер.

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