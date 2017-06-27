Главные новостиОдесские новости 27.06.2017 10:45
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В Одессе накрыли «конверт» с оборотом более 30 миллионов гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с фискальной службой и прокуратурой пресекли в Одессе конвертационный центр с месячным оборотом более тридцати миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

«Оперативники установили, что организовал конверт местный житель, который зарегистрировал несколько фирм, через которые проводил фиктивные бестоварные финансово-хозяйственные операции. Заказчиками «услуг» конвертационного были несколько десятков предприятий региона, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов и легализовали теневые доходы», — отмечается в сообщении.

В ходе обысков в офисах конвертцентра и местах жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли печати, штампы фиктивных предприятий, оргтехнику и финансово-бухгалтерскую документацию, что доказывает проведение нелегальных сделок.

«На горячем» задержан один из курьеров конвертцентра при снятии наличными двухсот пятидесяти тысяч гривен.19399231_1958239047739424_8346568872481259659_n19400155_1958239007739428_97912156074017378_n19420664_1958239001072762_3860981255166227031_n19420475_1958238997739429_2717966197727472786_n

Наложен арест на счета четырех предприятий, которые использовались организаторами противоправного бизнеса.

По предварительным выводам экспертов, через конвертационный центр государству нанесен ущерб более чем на тридцать шесть миллионов гривен.
Фото: Facebook

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