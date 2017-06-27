В Одессе накрыли «конверт» с оборотом более 30 миллионов гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с фискальной службой и прокуратурой пресекли в Одессе конвертационный центр с месячным оборотом более тридцати миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

«Оперативники установили, что организовал конверт местный житель, который зарегистрировал несколько фирм, через которые проводил фиктивные бестоварные финансово-хозяйственные операции. Заказчиками «услуг» конвертационного были несколько десятков предприятий региона, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов и легализовали теневые доходы», — отмечается в сообщении.

В ходе обысков в офисах конвертцентра и местах жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли печати, штампы фиктивных предприятий, оргтехнику и финансово-бухгалтерскую документацию, что доказывает проведение нелегальных сделок.

«На горячем» задержан один из курьеров конвертцентра при снятии наличными двухсот пятидесяти тысяч гривен.

Наложен арест на счета четырех предприятий, которые использовались организаторами противоправного бизнеса.

По предварительным выводам экспертов, через конвертационный центр государству нанесен ущерб более чем на тридцать шесть миллионов гривен.

Фото: Facebook

Комментарии

комментарий