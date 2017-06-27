Главные новостиОдесские новости 27.06.2017 13:35
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В Одессе ещё на две мемориальные доски стало меньше

Активисты городской организации партии «Свобода» снесли в Одессе мемориальные доски маршалу Жукову и советскому писателю Аркадию Гайдару.

Глава этой организации Сергей Солтасюк отчитался на своей странице в Facebook о сносе мемориальной доски бывшему командующему Одесским военным округом, маршалу Жукову на одноимённом городском проспекте. 19399326_1749630471995842_4036174138610760543_n
«В Одессе исчез ещё один Жуков… Видно, поехал в скотовагонах покорять Сибирь», — написал националист.19430030_1749630585329164_7372349768031067870_n
Первыми сообщили об исчезновении мемориальной доски писателю Гайдару также «свободовцы».

Памятная доска была установлена на улице Ивана и Юрия Лип, которая ранее носила имя автора «Военной тайны», «Чука и Гека» и других интересных книжек для детишек.19429682_1749915718633984_8237671615851276970_n
«В Одессе демонтирована мемориальная доска в честь чекиста Аркадия Гайдара», — сообщили «свободовцы».19260258_1749915698633986_1804805515073782101_n
Внучка писателя, депутат Одесского облсовета Мария Гайдар пока ещё не прокомментировала это событие.

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