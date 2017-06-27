Одесские новости 27.06.2017 21:05
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Удачный «улов» одесских пограничников: 2 браконьера, лодка, сети, 40 рыбин

27 июня в Одесской области во время совместного рейда пограничников, полиции и прокуратуры были задержаны два браконьера, осуществлявших вылов рыбы с лодки.

По сообщению Госпогранслужбы Украины, два местных жителя на маломерном плавсредстве осуществляли незаконный вылов рыбы. thumb_news_20170627_115534_1498553734

«В момент задержания плавсредства в нём находились орудия лова – ятерь, и около 40 рыбин», — говорится в сообщении пограничного ведомства.news_20170627_115525_1498553725news_20170627_115529_1498553729

Общая сумма нанесённых государству убытков составила почти 7 тысяч гривен.

Браконьеры понесут наказание по признакам ст. 249 УК Украины «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом».

Фото: Госпогранслужба

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Удачный «улов» одесских пограничников: 2 браконьера, лодка, сети, 40 рыбин 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

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