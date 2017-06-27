Одесские новости 27.06.2017 12:16
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При поддержке духовенства дети военнослужащих отдохнут в Затоке

На базе «Шахтёр» в Затоке Одесской области при поддержке УГКЦ нынешнее лето проведут дети военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что летний досуг на побережье Чёрного моря для детей военных устроил духовный наставник, военный капеллан греко-католической церкви отец Александр Смеречинский.

По словам священника, дети военнослужащих, которые принимают участие в боевых действиях на востоке Украины, отдохнут на базе «Шахтёр» в Затоке. Для ребятишек предусмотрены многочисленные культурно-развлекательные мероприятия.
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«С детьми будут работать учителя, аниматоры и психологи. Они будут организовывать соревнования, квесты, конкурсы и концерты. Каждый день отдыха у моря будет иметь свою патриотическую и спортивную тематику», – говорится в сообщении.

Фото: МОУ

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