Одесситам не нравится частое перекрытие движения в центре города

Одесситы недовольны перекрытием движения на центральных улицах города из-за проведения различных мероприятий.

Об этом сообщает Пушкинская, ссылаясь на высказывание депутата горсовета Алексея Кисловского.

По его словам, некоторые горожане не смогли в воскресенье, 25 июня, из-за проведения марафона вовремя добраться в аэропорт и вынуждены были пропустить свой рейс. Кисловский призвал не проводить мероприятия, требующие перекрытия центра города на полдня, или перенести их в другое место.

В ответ городской голова Геннадий Труханов отметил, что людей заблаговременно предупреждали о перекрытиях. Он признал, что ему приходили возмущенные сообщения о перекрытии улиц, однако, подчеркнул мэр, Одесса является городом-курортом и подобные мероприятия — часть туристической программы.

«Да, возможно, перекрытие улиц доставило некоторые неудобства одесситам. Я должен извиниться перед некоторыми, другим сказать спасибо за понимание. С другой стороны — Одесса туристический город. Мы можем ничего не проводить и ездить по пустым улицам, успевать в аэропорт, но тогда не будет ни наших , ни кафе и ресторанов. Одесситы должны приспособиться к тем неудобствам, которые вызваны туристическим предназначением нашего города», — отметил Геннадий Труханов.

Он также заявил, что дал поручение проанализировать, как проходят подобные мероприятия в других странах, например, крупный марафон Тур де Франс или бега в Монте Карло. Городской голова потребовал сформировать специальную комиссию, в которую войдут представители организационного комитета горсовета, департамент транспорта, муниципальной безопасности и Нацполиции, которые изучат слабые места на дорогах для избежания крупных пробок и заторов в дальнейшем во время подобных мероприятий.

«По словам генерального менеджера «Run Ukraine» Дмитрия Черницкого, польза полумарафона перекрывает доставленные неудобства» — говорится в сообщении.

«В этом году участвовали 3 105 участников, половина из которых — приезжие из 20 стран. Пробег по центральным улицам показывает красоту города и происходит в лучших традициях марафонов крупных городов: Парижа, Пекина и Нью-Йорка. Люди приезжали не только на марафон, но и посетить оперу, филармонию, сходить на море вместе с семьями», — сказал Дмитрий Чернецкий.

Фото: Пушкинская

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