Контрабандист ответит перед одесским судом за хранение и сбыт наркотиков

Прокуратура Одесской области направила в Киевский районный суд Одессы обвинительный акт в отношении гражданина, который обвиняется в контрабанде опасного психотропного вещества и его незаконном хранении.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Одесской области.

Как отмечается, досудебное расследование по этому делу вели следователи УСБУ в Одесской области.

«Установлено, что в 2016 году обвиняемый заказал через сеть Интернет опасные психотропы – МДМА. В дальнейшем отправитель для сокрытия запрещённого вещества от таможенного контроля замаскировал 52 таблетки и придал отправлению вид простого почтового письма», — говорится в сообщении.

Но во время таможенного контроля обман раскрылся.

Для справки. МДМА — Метилендиооксиметамфетамиин, — полусинтетическое психоактивное соединение амфетаминового ряда, относящееся к группе фенилэтиламинов, широко известное под сленговым названием таблетированной формы экстази.

Комментарии

комментарий