ДТП в Одесской области: 3 погибших и двое пострадавших

Утром 27 июня на автодороге Измаил-Одесса легковой автомобиль Mitsubishi съехал в кювет и перевернулся.



Как сообщает главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, водитель автомобиля не справился с управлением.

Трагедия произошла между населёнными пунктами Кирнички и Утконосовка на территории Измаильского района.

«В автомобиле находилось 5 человек, из которых двое детей. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли трое взрослых, водитель и два пассажира, и пострадали 2 ребёнка: мальчик 2010 г. р. (с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма» госпитализирован в Измаильскую городскую больницу до прибытия подразделений ГСЧС, состояние средней тяжести) и девочка 2009 г. р., которую спасатели достали из авто», — говорится в сообщении.

Девочка с диагнозом «закрытый перелом левого бедра, многочисленными политравмами» госпитализирована в реанимационное отделение Измаильской горбольницы. Её состояние тяжёлое.

Видео и фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

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