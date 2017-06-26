Главные новостиОдесские новости 26.06.2017 14:45
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В Одессе проходит фестиваль хореографического искусства

В рамках фестиваля «Хочу в Одессу» лучшие хореографические коллективы из 5 стран представили свое творчество на Международном фестивале «Жемчужина Черноморья».

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

Отмечается, что начавшийся 24 июня І Международный фестиваль творческих хореографических коллективов «Жемчужина Черноморья» организован департаментом образования и науки Одесского городского совета при поддержке Одесского городского головы и продлится до 28 июня.

«Цель фестиваля — развитие международного культурного сотрудничества в сфере детского и юношеского творчества, сохранение фольклорного наследия, развитие культурных традиций, укрепление международных связей и сотрудничества при помощи культурного и творческого обмена, популяризация хореографического искусства, его этнического разнообразия» — говорится в сообщении.

В фестивале принимают участие творческие коллективы из Украины (Одесса, Винница), Молдовы, Беларуси, Литвы и Грузии. 1 (1)

Хореографические коллективы уже третий день радуют одесситов и гостей города яркой концертной программой, которая состоялась возле памятника Дюку де Ришелье на Приморском бульваре. 2

Одессу на фестивале представил народный художественный ансамбль «Радость», исполнив танцы народов Черноморских стран.

Сегодня, 26 июня, в программе фестиваля концертная программа участников на центральной аллее курортно-пляжного комплекса «Аркадия»» с 18 часов, а 28 июня с 12:00 — гала-концерт и торжественная церемония награждения дипломами участников фестиваля в Одесском областном академическом русском драматическом театре (ул. Греческая, 48). Вход на концертные программы — свободный. 5

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