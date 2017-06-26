В Одессе проходит фестиваль хореографического искусства

В рамках фестиваля «Хочу в Одессу» лучшие хореографические коллективы из 5 стран представили свое творчество на Международном фестивале «Жемчужина Черноморья».

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

Отмечается, что начавшийся 24 июня І Международный фестиваль творческих хореографических коллективов «Жемчужина Черноморья» организован департаментом образования и науки Одесского городского совета при поддержке Одесского городского головы и продлится до 28 июня.

«Цель фестиваля — развитие международного культурного сотрудничества в сфере детского и юношеского творчества, сохранение фольклорного наследия, развитие культурных традиций, укрепление международных связей и сотрудничества при помощи культурного и творческого обмена, популяризация хореографического искусства, его этнического разнообразия» — говорится в сообщении.

В фестивале принимают участие творческие коллективы из Украины (Одесса, Винница), Молдовы, Беларуси, Литвы и Грузии.

Хореографические коллективы уже третий день радуют одесситов и гостей города яркой концертной программой, которая состоялась возле памятника Дюку де Ришелье на Приморском бульваре.

Одессу на фестивале представил народный художественный ансамбль «Радость», исполнив танцы народов Черноморских стран.

Сегодня, 26 июня, в программе фестиваля концертная программа участников на центральной аллее курортно-пляжного комплекса «Аркадия»» с 18 часов, а 28 июня с 12:00 — гала-концерт и торжественная церемония награждения дипломами участников фестиваля в Одесском областном академическом русском драматическом театре (ул. Греческая, 48). Вход на концертные программы — свободный.

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