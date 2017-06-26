Одесские новости 26.06.2017 20:56
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В Одессе прошёл Морской фестиваль

В прошедшее воскресенье в рамках фестиваля фестивалей «Хочу в Одессу» в парке Победы состоялся открытый городской Морской фестиваль, посвященный Дню моряка.

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, основная цель традиционного морского праздника – продемонстрировать аутентичность Одессы, показать особую атмосферу портового города с его уникальной историей, самобытными людьми и традициями. 3

«В ходе проведения Морского фестиваля для одесситов и гостей города была организована уникальная арт-выставка «Якоря». Известные художники, преподаватели и студенты Одессы представили на конкурс разрисованные бумажные полотна якорей. Лучший якорь участники праздника выбрали путем голосования», — говорится в сообщении. 4

Также на Морском фестивале работали тематические фотозоны и были организованы познавательные лекции от бывалых моряков, кулинарные мастер-классы по приготовлению морских блюд, конкурсы, викторины и концертная программа творческих коллективов. Для ветеранов-моряков состоялся пикник. 1 (2)86

Отмечается, что 28 июня Морской фестиваль продолжится в Черноморске, где на площади возле Дворца спорта с 11:00 до 18:00 пройдет тематическая выставка.

А 1 июля экспозиция якорей будет размещена на пляже «Ланжерон», где 2 июля состоится подведение итогов и награждение победителей. 5 (1)

Фото: «Одесса», «Пушкинская»

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