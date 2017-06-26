Мировые новости 26.06.2017 09:33
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В Германии выпустили купюру, на которую ничего нельзя купить

Европейский центральный банк дал разрешение на выпуск в Германии партии купюр номиналом ноль евро.

Об этом сообщает Neue Osnabrucker Zeitung.

По данным издания, выпущенная в качестве сувенира купюра не несет реальной ценности, и купить на нее ничего нельзя. При этом напечатана она на той же бумаге, что и обычные евро, также у купюры есть все степени защиты — голограммы, водяные знаки, медные полосы и индивидуальный серийный номер.3285385

Всего было напечатано пять тысяч экземпляров купюр, на каждой из них изображен построенный в 1958 году трехмачтовый парусник ВМФ Германии «Горх Фок II».

Приобрести одну купюру можно за €2,50. Власти уверены, что купюра будет пользоваться популярностью среди коллекционеров и туристов.

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