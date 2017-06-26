Одесса просит у Германии гумпомощь для больниц и технику для уборки снега

Делегация из Одессы нанесла визит в город-побратим Регенсбург (Германия) во главе с первым вице-мэром Одессы Анатолием Орловским, во время которого провела переговоры по предоставлению гуманитарной помощи медучреждениям Одессы и передаче городу снегоуборочной машины.

Об этом 26 июня сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

Отмечается, что в состав делегации также вошли начальник управления архитектуры и градостроительства Одесского городского совета Александр Голованов, директор департамента международных связей Светлана Боева и председатель Малиновской райадминистрации Евгений Омельчук.

«Сторонами планируется совместное проектирование и создание в Одессе «Регенсбург-аллеи» (на месте Старопортофранковского сквера) с использованием «зеленых» технологий и размещением якоря-сердца в одном из районов «Регенсбург-аллеи», — отмечается в сообщении.

Кроме того, обсуждались вопросы совместного развития и сотрудничества с общим городом-побратимом — Циндао (КНР).

В ходе встречи было запланировано проведение в Одессе фотовыставки, посвященной реке Дунай.



Фото: пресс-служба Одесского горсовета, Думская

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