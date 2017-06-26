Главные новостиОдесские новости 26.06.2017 12:46
picturepicture_43725995142627_82400 Cropped
Нет комментариев

Одесса просит у Германии гумпомощь для больниц и технику для уборки снега

Делегация из Одессы нанесла визит в город-побратим Регенсбург (Германия) во главе с первым вице-мэром Одессы Анатолием Орловским, во время которого провела переговоры по предоставлению гуманитарной помощи медучреждениям Одессы и передаче городу снегоуборочной машины.

Об этом 26 июня сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

Отмечается, что в состав делегации также вошли начальник управления архитектуры и градостроительства Одесского городского совета Александр Голованов, директор департамента международных связей Светлана Боева и председатель Малиновской райадминистрации Евгений Омельчук. 11

«Сторонами планируется совместное проектирование и создание в Одессе «Регенсбург-аллеи» (на месте Старопортофранковского сквера) с использованием «зеленых» технологий и размещением якоря-сердца в одном из районов «Регенсбург-аллеи», — отмечается в сообщении.

Кроме того, обсуждались вопросы совместного развития и сотрудничества с общим городом-побратимом — Циндао (КНР).

В ходе встречи было запланировано проведение в Одессе фотовыставки, посвященной реке Дунай.
241821
Фото: пресс-служба Одесского горсовета, Думская

Комментарии

комментарий

Теги:,
Одесса просит у Германии гумпомощь для больниц и технику для уборки снега 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

Похожие новости

1-flag-armenii-b Cropped
Главные новости 26.06.2017 17:47

Геннадий Труханов встретился с Генконсулом Армении в Одессе

26 июня Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с Генеральным консулом Республики Армения в Одессе…

Читать дальше
urn-newsml-dpa-com-20090101-170620-90-022208_201706230946_full Cropped
Мировые новости 26.06.2017 09:33

В Германии выпустили купюру, на которую ничего нельзя купить

Европейский центральный банк дал разрешение на выпуск в Германии партии купюр номиналом ноль евро. Об…

Читать дальше
litva-ua (1)
Одесские новости 19.06.2017 18:15

В Городском саду встречались мэры Одессы и Клайпеды

В Одессе прошла встреча городского головы Геннадия Труханова и мэра города Клайпеды г-н Витаутаса Грубляускаса.…

Читать дальше
 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews