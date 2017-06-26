Одесчина на 7 месте по количеству домов, установивших солнечные электроустановки

Одесская область занимает седьмое место среди регионов Украины по количеству домохозяйств, в которых установлены солнечные электроустройства.



Об этом говорилось на прошедшем в Одессе Всеукраинском семинаре по вопросам «чистой» энергетики.

Как сообщает Правительственный портал, реализация зелёных проектов в Одесской области — залог инвестиционной привлекательности и экономического роста региона.

Отмечается, что на семинаре Председатель Агентства Госэнергоэффективности Сергей Савчук и ведущие эксперты в области альтернативных видов топлива подчеркнули практический вклад одесситов в развитие энергоэффективности.

«В области установлено 232,1 МВт общей мощности возобновляемой електроэнергетики. К использованию возобновительных источников привлекаются и простые граждане», — говорится в сообщении.

Участники семинара «Распространение опыта замещения газа альтернативными видами топлива и развития сферы возобновляемой энергетики» обсудили возможность создания в Теплодаре кластера по использованию возобновительных источников энергии, в частности, установки когенерационного оборудования на биомассе, солнечную и ветряную электростанции.

«Цикл тематических информационно-разъяснительных семинаров позволил на конкретных примерах продемонстрировать гражданам преимущества реализации проектов по использованию возобновляемых источников энергии. В первую очередь, такие проекты – это возможность уменьшить и заместить потребление газа и, наконец, стать энергонезависимыми. Однако, самое главное – это путь к социально-экономическому укреплению всего региона и повышение благосостояния граждан», — подчеркнул Председатель Агентства.

Как сообщала Одесса News, 25 мая 2017 года председатель Одесской ОГА Максим Степанов подписал меморандум о сотрудничестве облгосадминистрации с энергетическим холдингом «Kness Group», по которому уже в 2018 году в Арцизском и Окнянском районах будут построены и введены в эксплуатацию три солнечных электростанций.

Фото: пресс-служба ООГА

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