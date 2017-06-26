Кому в Одессе отключат свет 27 июня

Центральный, Южный, Северный, Черноморский РЭС доводят до сведения одесситов, что 27 июня в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.
Электроснабжение будет прекращено по таким адресам:
Центральный РЭС
ул. Самолетная, 12-18;
ул. Овидиопольская, 21-23;
ул. Прирельсовая 3-19, 6-38;
Житомирский пер., 1/1, 1/2, 5;
3-й и 4-й Житомирские пер.;
ул. Самолетная, 2-18, 1-11;
ул. Овидиопольская, 15-31, 36-38;
ул. Рощевая, 1-23, 2-18;
ул. Житомирская, 8-12, 28-46;
ул. Тираспольская 1-23, 2-24;
Овидиопольский пер.;
1-я — 6-я Улицы;
ул. Прирельсовая 1-19, 2-38;
1-й, 2-й пер. 6-й Улицы;
ул. Орловская, 7-11, 12а;
1-я Проектируемая;
ул. Умова 1-5, 2-10;
ул. Горизонтальная, 24-32, 25-35.
09:00-17:00
Южный РЭС
Частный сектор:
ул. Ромашковая, 35-61;
ул. Глинки, 25-29, 10-20;
ул. Пролетарская, 47-63, 38-46;
ул. Уральская, 11-23, 12-28;
ул. Фурманова, 1-19, 2-22;
пер.Уральский, Фурманова.
09:00-17:00
Северный РЭС
1-й, 3-й Нефтяной пер.;
Битумная, Республиканская, Гладкова,
Газовая, Нефтяников, Альпинистов,
Хаджибеевская, Гагарина, Совхозная
Тепличная, Водопьянова, Комсомольская,
Чкалова, Кирова, Спортивный пер., Лысенко, Янченко, Фисенко, Пролетарский пер,
Комарова, Каменистая,
2-й Курортный пер.
ул. Кирова, 2, 4, 17-41, 38, 40, 60;
ул. Комсомольская, 42-47, 50-56;
ул. Гагарина, 28-60, 43-55а, 28-60, 43-55;
ул. Чкалова, 29-39;
2-Школьный пер., 1-11;
Спортивный пер.1-5, 4-10;
ул. Лысенко, 2-8, 1-13, 12-28;
Хаджибейская дор., 295-509;
ул. Республиканская, 309-315, 327, 329;
ул. Кирова, 1-24;
ул. Гагарина, 14-26, 63-77;
Пролетарский пер., 5 а;
ул. Комарова, 6, 12б, 63, 66а, 74б, 76;
ул. Каменистая, 2-14, 43, 66;
ул. Комсомольская, 82, 84.
09:00-17:00
1-й, 3-й нефтяников;
ул. Битумная 2-10, 3-33;
ул. Республиканская, 1-15;
ул. Гладкова 2-12, 3-13, 76-219;
ул. Газовая 2-14, 3-17;
ул. Нефтяников, 2-22;
ул. Республиканская 27-401, 36-66, 1-163
ул. Альпинистов 1 — 4.
Хаджибейская дор. 33-77, 87-151, 237-459, 24;
пер. Хаджибеевский; Щорса;
Республиканская, 1-163, 194;
3й Хаджибеевский пер.; Тепличная;
Совхозная; Семиренко.
Переключ:
09.00-10.00
16.00-17.00
Кратковр.
Усатово:
ЧП «Фесенко»,
ПП «Колос»,
ФОП «Лапшинский»,
ул. Тепличная,
Шкодова гора, 18.
09:00-17:00
Пос. Сахарный:
ул. Химическая, 1-17, 10-150;
ул. Радиальная;
1й Химический пер.;
2й 3й Стекольный пер.;
ул. Стекольная;
ул. Бугаевская;
ул. Инструментальная, 56;
ул. Пестеля 71, 105;
«Национальная полиция»;
«Квадро».
09.00-17.00
Черноморский РЭС
п.Черноморка потребители:
З.Космодемьянской, пер. Садовый,
1-ый, 2-ой Проездной пер.,
пер. Учительский, с/о «Ильичевец»,
Торговый павильон.
09:00-17:00