Кому в Одессе отключат свет 27 июня

Центральный, Южный, Северный, Черноморский РЭС доводят до сведения одесситов, что 27 июня в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.

Электроснабжение будет прекращено по таким адресам:

Центральный РЭС

ул. Самолетная, 12-18;

ул. Овидиопольская, 21-23;

ул. Прирельсовая 3-19, 6-38;

Житомирский пер., 1/1, 1/2, 5;

3-й и 4-й Житомирские пер.;

ул. Самолетная, 2-18, 1-11;

ул. Овидиопольская, 15-31, 36-38;

ул. Рощевая, 1-23, 2-18;

ул. Житомирская, 8-12, 28-46;

ул. Тираспольская 1-23, 2-24;

Овидиопольский пер.;

1-я — 6-я Улицы;

ул. Прирельсовая 1-19, 2-38;

1-й, 2-й пер. 6-й Улицы;

ул. Орловская, 7-11, 12а;

1-я Проектируемая;

ул. Умова 1-5, 2-10;

ул. Горизонтальная, 24-32, 25-35.

09:00-17:00

Южный РЭС

Частный сектор:

ул. Ромашковая, 35-61;

ул. Глинки, 25-29, 10-20;

ул. Пролетарская, 47-63, 38-46;

ул. Уральская, 11-23, 12-28;

ул. Фурманова, 1-19, 2-22;

пер.Уральский, Фурманова.

09:00-17:00

Северный РЭС

1-й, 3-й Нефтяной пер.;

Битумная, Республиканская, Гладкова,

Газовая, Нефтяников, Альпинистов,

Хаджибеевская, Гагарина, Совхозная

Тепличная, Водопьянова, Комсомольская,

Чкалова, Кирова, Спортивный пер., Лысенко, Янченко, Фисенко, Пролетарский пер,

Комарова, Каменистая,

2-й Курортный пер.

ул. Кирова, 2, 4, 17-41, 38, 40, 60;

ул. Комсомольская, 42-47, 50-56;

ул. Гагарина, 28-60, 43-55а, 28-60, 43-55;

ул. Чкалова, 29-39;

2-Школьный пер., 1-11;

Спортивный пер.1-5, 4-10;

ул. Лысенко, 2-8, 1-13, 12-28;

Хаджибейская дор., 295-509;

ул. Республиканская, 309-315, 327, 329;

ул. Кирова, 1-24;

ул. Гагарина, 14-26, 63-77;

Пролетарский пер., 5 а;

ул. Комарова, 6, 12б, 63, 66а, 74б, 76;

ул. Каменистая, 2-14, 43, 66;

ул. Комсомольская, 82, 84.

09:00-17:00

1-й, 3-й нефтяников;

ул. Битумная 2-10, 3-33;

ул. Республиканская, 1-15;

ул. Гладкова 2-12, 3-13, 76-219;

ул. Газовая 2-14, 3-17;

ул. Нефтяников, 2-22;

ул. Республиканская 27-401, 36-66, 1-163

ул. Альпинистов 1 — 4.

Хаджибейская дор. 33-77, 87-151, 237-459, 24;

пер. Хаджибеевский; Щорса;

Республиканская, 1-163, 194;

3й Хаджибеевский пер.; Тепличная;

Совхозная; Семиренко.

Переключ:

09.00-10.00

16.00-17.00

Кратковр.

Усатово:

ЧП «Фесенко»,

ПП «Колос»,

ФОП «Лапшинский»,

ул. Тепличная,

Шкодова гора, 18.

09:00-17:00

Пос. Сахарный:

ул. Химическая, 1-17, 10-150;

ул. Радиальная;

1й Химический пер.;

2й 3й Стекольный пер.;

ул. Стекольная;

ул. Бугаевская;

ул. Инструментальная, 56;

ул. Пестеля 71, 105;

«Национальная полиция»;

«Квадро».

09.00-17.00

Черноморский РЭС

п.Черноморка потребители:

З.Космодемьянской, пер. Садовый,

1-ый, 2-ой Проездной пер.,

пер. Учительский, с/о «Ильичевец»,

Торговый павильон.

09:00-17:00

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