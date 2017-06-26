Как сидится в Одессе шпиону, передававшему сведения через Генконсула РФ

Задержанный в Одессе агент ФСБ, который передавал собранные данные через и.о. Генерального консула Российской Федерации, доволен условиями содержания в Одесском СИЗО.

Об этом написал журналист Андрей Цаплиенко в Facebook.

«Я могу сказать «Слава Украине, слава СБУ!» Кормят хорошо, читать, писать, смотреть телевизор не запрещают. Ведут себя корректно. А ведь я, когда попал к ним, думал, что это как гестапо. Что меня на ближайшей «гилляке» повесят».

«Агент Зима. Он же агент Гравер. Он же гражданин России и гражданин Молдовы Игорь Ткаченко. Бывший начальник связи батальона «Днестр» так называемой ПМР, бывший военнослужащий подразделений ГРУ ГШ РФ. И… действующий агент ФСБ и Министерства госбезопасности Приднестровья. Приехал в Одессу вербовать офицеров СБУ», — написал журналист.

«После задержания мы встретились с ним, и он откровенно рассказал, что полученные данные передавал через и.о. Генконсула РФ в Одессе Евгения Шульцева», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в июне этого года сотрудники Службы безопасности Украины предупредили в Одесской области создание агентурной сети российских спецслужб из работников правоохранительных органов.

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