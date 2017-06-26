Одесские новости 26.06.2017 10:06
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Измаильские пограничники в контролируемом районе обнаружили незаконную добычу песка

Пограничники Измаильского отряда в Одесской области предотвратили незаконную добычу песка в контролируемой ими зоне.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Отмечается, что пограничники получили информацию о том, что в Ренийском районе незаконно производится добыча песка.

Проверка эту информацию подтвердила.

«Пограничный наряд отдела «Нагорное» Измаильского отряда около села Плавни Ренийского района обнаружил 2 трактора. Один из них был с прицепом, гружённым около пяти тонн песка. Во время проверки пограничники установили, что правонарушители разрешительных документов на добычу песка не имели. Также у всех троих лиц не было при себе документов, подтверждающих личность», — говорится в сообщении.news_20170623_134026_1498214426news_20170623_134007_1498214407

Пограничники поставили в известность о происшедшем Ренийское отделение полиции.

За нахождение в пограничном контролируемом районе без документов на «песочников» составлены протоколы об админнарушении.

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