Ах Астахова в августе подарит одесситам незабываемый вечер

12 августа российская поэтесса Ах Астахова (Ирина Александровна Астахова) приедет в Одессу с большим концертом.

Лишь один незабываемый вечер подарит одесситам эта поэтесса.

Ее любят за простоту и остроту слога. Непередаваемая легкость и жизненность рифмы, в сочетании с изысканным музыкальным сопровождением создают волшебное пространство творчества и поэзии.

Слова сплетаются в нити стихотворений, ложатся на музыку, читаются вживую из сердца, нежно и грустно трогают за душу…

Кто хочет почувствовать магию голоса талантливой поэтессы – поспешите в тёплую домашнюю атмосферу Зелёного театра!

Количество мест ограничено. Билеты продаются во всех кассах города.

Билеты KASSIR24 онлайн:, а также UkrTicket.

Начало в 20:00.

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