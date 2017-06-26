Ах Астахова в августе подарит одесситам незабываемый вечер

12 августа российская поэтесса Ах Астахова (Ирина Александровна Астахова) приедет в Одессу с большим концертом.
Лишь один незабываемый вечер подарит одесситам эта поэтесса.
Ее любят за простоту и остроту слога. Непередаваемая легкость и жизненность рифмы, в сочетании с изысканным музыкальным сопровождением создают волшебное пространство творчества и поэзии.
Слова сплетаются в нити стихотворений, ложатся на музыку, читаются вживую из сердца, нежно и грустно трогают за душу…
Кто хочет почувствовать магию голоса талантливой поэтессы – поспешите в тёплую домашнюю атмосферу Зелёного театра!
Количество мест ограничено. Билеты продаются во всех кассах города.
Билеты KASSIR24 онлайн:, а также UkrTicket.
Начало в 20:00.