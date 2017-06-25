Одесские новости 25.06.2017 15:11
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Одесские пятерняшки отметили свой первый год рождения

24 июня у знаменитых одесских пятерняшек первый день рождения.

Мэр Одессы Геннадий Труханов и более 200 одесских близнецов поздравили с первым днем рождения уникальных пятерняшек, — сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

Отмечается, что городская власть совместно с предпринимателями организовали для них на территории Зеленого театра в парке им. Т.Г. Шевченко масштабное торжество с воздушными шарами, играми и угощением.1K6A7883

Поздравить Дениса, Владислава, Давида, Александру и Дарью пришли мэр Одессы Геннадий Труханов и более 200 двойняшек и тройняшек из всех районов города.1K6A8033

«Очень символично: наши пятерняшки — одесситы в пятом поколении. Сегодня мы празднуем их первый день рождения. И у нас возникла идея в этот день — 24 июня — учредить в Одессе День двойняшек. Если учесть, что в нашем городе проживает 1160 семей, которые воспитывают близнецов, двойняшек, тройняшек и даже пятерняшек, то, я уверен, этот праздник всегда будет большим торжеством», — подчеркнул Геннадий Труханов.1K6A8008

Именинники получили от городского головы подарок – 5 детских автокресел для безопасных поездок в автомобиле, ранее подаренном семье Президентом Украины Петром Порошенко. 1K6A7893
Фото: Одесские новости

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